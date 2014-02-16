В Полтаве активисты освободили помещение облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, с утра перед облсоветом исчезли баррикады, бочки для костров. Помещение закрыто.

В облсовете сообщили, что готовятся провести инвентаризацию имущества.

Как сообщает Коло, баррикады из мешков разобраны. У палатки митингующих собрались около 20 человек. Время от времени слышны взрывы петард. Неофициально активисты рассказывают, что приказ освободить помещение поступил от ГО «Майдан» из Киева, но не исключают, что могут штурмовать помещение снова. Народное вече сегодня состоится в 12:00.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Полтаве перед зданием облгосадминистрации прошел митинг оппозиции. Его участники требовали отставки председателя ОГА Александра Удовиченко. После этого участники митинга вошли в зал облсовета и заявили, что здесь будет заседать Народная рада.

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10 февраля Киевский райсуд Полтавы обязал лиц, пребывание которых в Полтавском областном совете не связано с исполнением трудовых обязанностей, освободить админздание.