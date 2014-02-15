Люди и дальше будут находиться на Майдане - Совет ВО "Майдан"
12:35, 15 февраля 2014Политика
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Совет ВО "Майдан" принял решение относительно дальнейшего пребывания на Майдане.
Яценюк озвучил решение Майдана
Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба партии.
Как передает УП, комментируя возможность освобождения протестующими админзданий, Яценюк отметил: "Главное - что сейчас освобождены все люди".
"Мы остаемся в помещении Дома профсоюзов, Украинского дома, в Октябрьском дворце. Мы остаемся на Майдане", - заявил он, комментируя заявление прокурора Киева об освобождении задержанных активистов в случае, если протестующие освободят "не просто все помещения, но и весь Майдан".
По словам Яценюка, что касается других помещений, кроме названных, "совет ВО "Майдан" по этому поводу приняла решение, и мы будем видеть, как будут выполняться в первую очередь решения власти".
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