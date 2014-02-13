Регионал: Яценюк потерял шанс стать премьером

Об этом политик заявил в эфире 5 канала.

"Господин Яценюк потерял свой шанс, то предложение, которое ему давали, и он не воспользовался доверием президента и граждан Украины, которые голосовали за президента. И человеку, который то идет, то не идет... Я думаю, что худшего премьера в государстве быть не может", - заявил "регионал".

"Получив отрицательный ответ от оппозиции, мы (Партия регионов) должны этот вопрос (избрания нового премьера) не откладывать на какое-то длительное время, а решать этот вопрос на следующей неделе", - добавил Лукьянов.

Как известно, 25 января Янукович предложил Арсению Яценюку должность премьер-министра, а Виталию Кличко должность вице-премьера по гуманитарным вопросам.

Позже Яценюк заявил, что готов возглавить правительство, если в нем будут работать оппозиционеры.

Фракция Партия регионов уже собирает подписи под обращением к президенту с просьбой внести в Верховную Раду кандидатуру на пост премьера из числа членов ПР.