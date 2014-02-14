Пайетт: Атмосфера страха в Украине отпугивает инвестиции

Об этом он сказал в видео-интервью на YouTube-канале Посольства США.

«Из моего опыта встреч с политической оппозицией, с гражданским обществом: в Украине сегодня складывается атмосфера страха, которая отпугивает инвестиции, ужасна для демократии и разорвет Украину на куски, если ее не остановить и остановить быстро», - сказал посол.

Он выразил обеспокоенность тем, что происходящее в последние три месяца в Украине, начиная с разгона студентов на Майдане 30-го ноября, и потом, особенно с конца декабря, когда пошла череда нападений, исчезновений, похищений, подозрений в пытках, сожжение авто.

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«Все эти действия начали ускоряться после избиения Татьяны Чорновол 25 декабря и включая исчезновение и истязание Булатова в прошлом месяце. После моей встречи с господином Булатовым, вместе с послом Томбинским, я полностью убежден, что он стал жертвой неслыханного насилия, которое никогда не должно было бы произойти в такой стране, как Украина, которая имеет глубокие исторические и культурные корни в Европе», - сказал американский посол.

Пайетт отметил, что у него «в голове не укладывается, что страна, которая полтора года назад принимала Европейское футбольное первенство, сегодня переживает такую волну целенаправленного насилия против активистов гражданского общества и людей, которые просто пытаются реализовать свои демократические права».

Посол подчеркнул важность того, чтобы эти преступления были расследованы, чтобы те, кто их совершил, были привлечены к ответственности, и чтобы это насилие прекратилось.

Полная версия интервью Посла США в Украине Джеффри Пайетта