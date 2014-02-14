Оппозиция требует выпустить задержанных активистов из больниц

Для выполнения решения Совета ВО «Майдан» об освобождении админзданий необходимо, чтобы были освобождены задержанные активисты не только из мест лишения свободы, но и из больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского объединения "Батькивщина" Сергей Соболев на брифинге в Штабе национального сопротивления.

«Решение Совета Майдана откладывается и будет объявлено на момент, когда все наши требования будут выполнены Генпрокуратурой Украины и соответствующими судами», - сообщил он.

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«Если подтвердится только что прозвучавшая информация об освобождении всех до единого заложников. Потому что вчера прояснилась ситуация: оказывается, более 20 человек находятся не в местах лишения свободы, а в закрытом боксе больницы, они не имеют права выйти, даже если они уже вылечились, поэтому мы требование официально вчера объявили и если официально будет заявлено о том, что все эти требования выполнены, то мы будем выходить с решением Совета Майдана, которое вчера как откладывающееся было принято, и это решение будет немедленно объявлено», - заметил Соболев.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля было принято решение Совета ВО “Майдан”, согласно которому, только после освобождения всех заложников будет рассматриваться вопрос об освобождении административных зданий.

Сегодня, 14 февраля, Штаб национального сопротивления заявил, что сегодня был освобожден последний из "234 заложников" – активист Дмитрий Полтавец. Соответствующее решение сегодня утром принял Голосеевский районный суд Киева.