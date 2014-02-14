Тигипко выступил против коалиционного правительства

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей Тигипко в заявлении, опубликованном на его официальном сайте.

"Ситуация неопределенности порождает хаос. Проблем становится все больше, экономика глубже и глубже погружается в кризис. Правительство, которое всего-навсего выполняет обязанности, не пользуется доверием, а значит - не сможет провести необходимые преобразования", - считает Тигипко.

Читайте такжеЯнукович соглашается на создание коалиционного правительства - РыбакПо его мнению, на следующей неделе нужно срочно сформировать новое правительство, иначе страна может пройти пройти точку невозврата и ситуация в ней потеряет всякую управляемость.

"Коалиционное правительство - это тупик. Формировать Кабинет Министров по квоте партий или по благозвучию фамилий - бессмысленное занятие. Министры не должны проводить политику своих партий", - заявил депутат.

Он считает, что члены правительства должны работать в интересах всей страны, а само правительство - состоять из энергичных и компетентных специалистов.

"Новый Кабмин не должен быть правительством статусов. Это должно быть правительство действий", - подытожил Тигипко.