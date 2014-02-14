Чехия готова лечить у себя пострадавших майдановцев

Об этом в эфире " 5 канала " сообщил народный депутат Петр Порошенко, пишет Gazeta.ua.

Политик, в частности, рассказал, что чешское правительство выступило с инициативой об оказании медицинской помощи, лечения и реабилитации пострадавших украинцев.

"Чешская сторона согласилась взять на себя организацию этих усилий. Поэтому сегодня через неправительственные общественные организации мы будем делать максимум для того, чтобы оказать необходимую медицинскую и правовую помощь для защиты жизни и здоровья активистов Майдана", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что состоялась встреча с известными чешскими дипломатами относительно предстоящего саммита "Восточного партнерства", который должен пройти в Праге.

По словам нардепа, это мероприятие будет посвящено юбилею программы "Восточного партнерства", его основной темой снова будет ситуация в Украине.

"Сегодня речь идет о координации и активизации усилий европейских стран уже на национальном уровне для оказания помощи в наведении конституционного порядка в Украине. Это необходимо для защиты прав человека, проведения мирных акций, расследования преступлений, которые были направлены против мирных украинцев"​​, - пояснил Порошенко.