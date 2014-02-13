В воскресенье оппозиция снова собирает вече

Об этом сообщила пресс-служба ВО "Батькивщина".

Вече состоится традиционно на столичном Майдане Независимости в 12.00.

По словам общественников, главный вопрос, который будет обсуждать община в воскресенье на центральной площади Киева - это мирное наступление активистов Майдана для выполнения требований людей.