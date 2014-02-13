В воскресенье оппозиция снова собирает вече
23:41, 13 февраля 2014Политика
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Совет ВО "Майдан" приняла решение о проведении Народного вече в воскресенье, 16 февраля.
Совет ВО "Майдан" приняла решение о проведении Народного вече
Об этом сообщила пресс-служба ВО "Батькивщина".
Вече состоится традиционно на столичном Майдане Независимости в 12.00.
По словам общественников, главный вопрос, который будет обсуждать община в воскресенье на центральной площади Киева - это мирное наступление активистов Майдана для выполнения требований людей.
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