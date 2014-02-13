В воскресенье оппозиция снова собирает вече

23:41, 13 февраля 2014
Политика
0

Совет ВО "Майдан" приняла решение о проведении Народного вече в воскресенье, 16 февраля.

вече, майдан, евромайдан, 19 января

Об этом сообщила пресс-служба ВО "Батькивщина".

Вече состоится традиционно на столичном Майдане Независимости в 12.00.

По словам общественников, главный вопрос, который будет обсуждать община в воскресенье на центральной площади Киева - это мирное наступление активистов Майдана для выполнения требований людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter