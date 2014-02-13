Добкин хочет предоставить защищавшим админздания силовикам статус участников боевых действий

Так считает председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Как сообщает ТСН, соответствующее заявление губернатор сделал, передавая матерям и женам харьковских "беркутовцев" 150 тыс. грн. материальной помощи, которую собрали депутаты Харьковского областного совета.

"Ваши сыновья и мужчины сделали то, чего не смогли бы сделать лучшие специалисты в области пиара. Они вернули уважение к милиции", - заявил Добкин.

"Благодаря "Беркуту" в нашей стране не произошло гражданской войны", - добавил губернатор Харьковщины. Он добавил, что гордится бойцами "Беркута" и их действиями в Киеве.

Читайте такжеДобкин поддержал внутренние войска, сфотографировавшись в шлеме и со щитом"Мы абсолютно не сомневаемся, что наши ребята могли за 5 минут разогнать Майдан, но их стойкость, мужество и выдержка помогает спасти человеческие жизни. Кроме отваги, которая свойственна всем мужчинам, они проявили серьезную гражданскую позицию. Все пройдет, но честь останется", - подчеркнул Добкин.

Руководитель ХОГА пообещал также позаботиться о юридическом статусе и социальной защите правоохранителей, которые принимали участие в стычках на Грушевского.

"Губернатор отметил, что когда все закончится, он планирует поднять вопрос относительно того, чтобы сотрудникам правоохранительных органов, которые участвовали непосредственно в защите государственных зданий и сооружений в Киеве и других регионах, присвоили статус участника боевых действий", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.