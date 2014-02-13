Добкин хочет предоставить защищавшим админздания силовикам статус участников боевых действий

09:21, 13 февраля 2014
Политика
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Правоохранители, которые защищали государственные учреждения от штурмов и захватов евромайдановцами, заслуживают статуса участников боевых действий

Добкин хочет предоставить статус участника боевых действий силовикам, защищавшим правительственные здания

Так считает председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Как сообщает ТСН, соответствующее заявление губернатор сделал, передавая матерям и женам харьковских "беркутовцев" 150 тыс. грн. материальной помощи, которую собрали депутаты Харьковского областного совета.

"Ваши сыновья и мужчины сделали то, чего не смогли бы сделать лучшие специалисты в области пиара. Они вернули уважение к милиции", - заявил Добкин.

"Благодаря "Беркуту" в нашей стране не произошло гражданской войны", - добавил губернатор Харьковщины. Он добавил, что гордится бойцами "Беркута" и их действиями в Киеве.

Читайте такжеДобкин поддержал внутренние войска, сфотографировавшись в шлеме и со щитом"Мы абсолютно не сомневаемся, что наши ребята могли за 5 минут разогнать Майдан, но их стойкость, мужество и выдержка помогает спасти человеческие жизни. Кроме отваги, которая свойственна всем мужчинам, они проявили серьезную гражданскую позицию. Все пройдет, но честь останется", - подчеркнул Добкин.

Руководитель ХОГА пообещал также позаботиться о юридическом статусе и социальной защите правоохранителей, которые принимали участие в стычках на Грушевского.

"Губернатор отметил, что когда все закончится, он планирует поднять вопрос относительно того, чтобы сотрудникам правоохранительных органов, которые участвовали непосредственно в защите государственных зданий и сооружений в Киеве и других регионах, присвоили статус участника боевых действий", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

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