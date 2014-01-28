Возвращение к Конституции 2004 года невозможно без досрочных выборов - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер “Свободы” Олег Тягнибок, рассказывая журналистам о ходе переговоров между властью и оппозицией.

Он подчеркнул, что процесс внесения изменений в Конституцию не может быть очень скорым.

По словам Тягнибока, в случае возвращения к Конституции 2004 года нужно сразу распускать парламент, поскольку, по Конституции 2004 года, парламент должен быть избран на пропорциональной системе, и должен быть возобновлен императивный мандат, процедура формирования большинства, которое должно в свою очередь сформировать правительство и тому подобное.

“Янукович нам сказал, хотите Конституцию 2004 года, прошу. Я только “за”. Но вы должны понимать, что сразу вы пойдете на парламентские выборы, поэтому только следующим шагом будет отставка правительства, а уж потом президентские выборы. Вас это устраивает? Мы говорим - “нет”. Тогда он спрашивает, почему мы торпедируем Конституцию 2004 года”, - заметил Тягнибок, рассказывая о вчерашних переговорах.

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Он также рассказал, что Янукович выразил готовность идти на принятие новой Конституции.

“Он говорит: “Я понимаю, что в этой ситуации слишком много полномочий находятся в моих руках, но это только просто возможность иметь эти полномочия, а это несет и ответственность за все, что делается в государстве”. Он хочет разделить не полномочия, а ответственность”, - рассказал лидер “Свободы”.

Тягнибок подчеркнул, что именно поэтому нужно много еще работать и вести переговоры относительно процедуры и содержания внесения изменений в Конституцию.

В частности, он заметил, что если даже возвращаться к Конституции 2004 года, это очень нужно тщательным образом выписать в Переходных положениях, поскольку даже те законы, которые были приняты для евроинтеграции, были приняты под старую Конституцию, и нужно будет изменять очень много законодательство.