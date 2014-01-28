Возвращение к Конституции 2004 года невозможно без досрочных выборов - Тягнибок
Верховная Рада Украины не может вернуть Конституцию 2004 года без того, чтобы потом не пойти на досрочные выборы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер “Свободы” Олег Тягнибок, рассказывая журналистам о ходе переговоров между властью и оппозицией.
Он подчеркнул, что процесс внесения изменений в Конституцию не может быть очень скорым.
По словам Тягнибока, в случае возвращения к Конституции 2004 года нужно сразу распускать парламент, поскольку, по Конституции 2004 года, парламент должен быть избран на пропорциональной системе, и должен быть возобновлен императивный мандат, процедура формирования большинства, которое должно в свою очередь сформировать правительство и тому подобное.
“Янукович нам сказал, хотите Конституцию 2004 года, прошу. Я только “за”. Но вы должны понимать, что сразу вы пойдете на парламентские выборы, поэтому только следующим шагом будет отставка правительства, а уж потом президентские выборы. Вас это устраивает? Мы говорим - “нет”. Тогда он спрашивает, почему мы торпедируем Конституцию 2004 года”, - заметил Тягнибок, рассказывая о вчерашних переговорах.
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Он также рассказал, что Янукович выразил готовность идти на принятие новой Конституции.
“Он говорит: “Я понимаю, что в этой ситуации слишком много полномочий находятся в моих руках, но это только просто возможность иметь эти полномочия, а это несет и ответственность за все, что делается в государстве”. Он хочет разделить не полномочия, а ответственность”, - рассказал лидер “Свободы”.
Тягнибок подчеркнул, что именно поэтому нужно много еще работать и вести переговоры относительно процедуры и содержания внесения изменений в Конституцию.
В частности, он заметил, что если даже возвращаться к Конституции 2004 года, это очень нужно тщательным образом выписать в Переходных положениях, поскольку даже те законы, которые были приняты для евроинтеграции, были приняты под старую Конституцию, и нужно будет изменять очень много законодательство.