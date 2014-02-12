Правительство должно формироваться на принципах жесткого прагматизма - Кинах

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий Кинах,

"Формирование правительства является вопросом чрезвычайной актуальности. Нет времени и нет запаса прочности в экономике на эксперименты с правительством. Ведь уже встал вопрос угрозы национальной безопасности, угрозы самой независимости и территориальной целостности государства", - сказал он.

Читайте такжеКинах: Бизнес-круги призывают начать общенациональный диалог"Правительство должно формироваться на принципах жесткого прагматизма и экономического патриотизма. Однозначно, это не может быть правительство, которое будет на 100% сформирован из представителей оппозиции. Но это нормально, чтобы в новом правительстве были представители оппозиции. Надо также, чтобы правительство имело поддержку в Верховной Раде", - считает Кинах.

Он отказался характеризовать вероятных претендентов на пост премьера, фамилии которых назывались: лидер фракции «Родина» Арсений Яценюк, внефракционный народный депутат Петр Порошенко, исполняющий обязанности главы правительства Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Читайте такжеКинах: добиться стабильности гривни невозможно одними действиями НБУВместе с тем Кинах назвал критерии, которым должен соответствовать кандидатура будущего главы правительства.

"Те кандидатуры, которые предлагаются, кроме опыта и специальности, не должны на посту премьера работать над своей политической карьерой. Во-вторых, премьер не должен обслуживать интересы финансово-промышленных групп. И, в-третьих, должно быть требование о недопущении злоупотребления государственными финансовыми ресурсами", - подчеркнул Кинах.

По его словам, новое правительство должно принять срочных антикризисных мер, ведь падение уровня промышленного производства в Украине в прошлом году составило 4,7%, а в таких отраслях как металлургия, машиностроение, химическая и строительная промышленности падение составило от 7 до 18%.

"Страна уже второй год подряд находится в экономической рецессии. Сейчас срочность с формированием правительства также связана с выплатой обязательств по внешним и внутренним долгам, а также необходимости немедленного пополнения золотовалютных запасов страны", - сказал Кинах.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2014 года Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович удовлетворил прошение об отставке