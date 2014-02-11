Обидчик Черновол отсидел пять лет в Германии за денежные махинации - СМИ

Мама Зинченко Валентина Николаевна рассказала «Вестям»: сын — бабник и очень любит деньги, но бить женщину не смог бы, да и средств на приобретение машины такого класса у него не было — газосварщик по специальности жил в квартире гражданской жены, большую часть времени играл в футбол, а когда везло, подрабатывал сторожем в родном Днепродзержинске. Правда, ранее, по словам мамы, Зинченко отсидел пять лет в Германии за денежные махинации во время перекупки машин.

Читайте такжеЧорновол называет абсурдной версию ГПУ и считает обвиняемого подставным лицомПо словам замгенпрокурора Романа Андреева, Зинченко и арестованный еще в декабре Роман Залюбовский (его родные говорят, что он тоже работал сторожем, но ранее, как писали в соцсетях, Залюбовский зарегистрировал свое предприятие по производству мебели, позже стал учредителем агентства недвижимости) — те самые покупатели «Порше», которые в ночь нападения тестировали авто на Бориспольской трассе, где их, по показаниям Романа, зацепила Чорновол.

Читайте такжеДепутат от «Батькивщины» просит передать на поруки подозреваемых в деле ЧорноволВалентина Николаевна подтверждает, что сын ездил в Киев по делам, но уверяет: денег на покупку «Порше» у него не было. «Андрей женился, когда ему еще не было 17 лет. У него есть дочка и маленькая внучка, но с женой он развелся давно, оставил ей квартиру. Последние несколько лет жил у своей гражданской супруги, денег особо не зарабатывал, рассказывал, что подрабатывает у нас в Днепродзержинске сторожем», — говорит Валентина Зинченко.

Пенсионерка уверяет: сын просто пытался заработать денег. «Как вернулся из Киева, Андрей еще с неделю жил дома. Поздравил меня с Новым годом, потом мы узнали всю эту историю, узнали, что он сбежал в Россию, где у нас нет ни родственников, ни друзей. Он испугался, сказал мне: «Мам, они хотят на меня все повесить», — делится Валентина Николаевна. При этом, кто такие «они», кто попросил пригнать из Киева авто и не начинал ли Зинченко какой-то новый бизнес, женщина не знает.

В «наследство» от сына у пенсионерки остался долларовый кредит под залог единственного имущества (квартиры в Днепродзержинске, где Валентина Николаевна живет с большой семьей старшей дочери). «Выплачивать еще пять тысяч долларов где-то, а пенсия у меня 1200 гривен», — вздыхает Валентина.

Пока Россия готовится передать украинским правоохранителям Андрея Зинченко, в Киеве, в СИЗО, остаются пятеро остальных фигурантов дела. На днях ГПУ признало, что адвоката из Броваров Андрея Насиковского и бизнесмена Александра Храмцова в «Порше» не было, их дела пообещали пересмотреть.

«Обвинение само уже подало обращение в суд с просьбой изменить им меру пресечения», — сказал нам нардеп от «Батькивщины» Владимир Полочанинов, ранее просивший генпрокурора отдать Насиковского ему на поруки. Вместе с тем в ГПУ говорят о еще двух подозреваемых в деле Чорновол: их личности не установлены, но известно, что они были среди тех, кто находился в «Порше» в ночь нападения на активистку, и, вероятнее всего, представляют сторону покупателей. А значит, этих инкогнито так и не сдали ни Залюбовский, ни Зинченко.

На допросе Роман Залюбовский заявил, что «Шевроле» Чорновол подрезало их «Порше» и даже задело. Следом началась погоня (Роман говорил, что они хотели догнать машину, чтобы потом вызвать ГАИ и страховую компанию и оформить ДТП) и многочисленные столкновения. Когда «Шевроле» удалось остановить, Залюбовский выскочил из машины и подошел к «Шевроле». За открытой дверью водителя стояла Чорновол. «Тогда я без слов дважды ударил ее в лицо. Подбежал Андрей и тоже нанес ей пару ударов в голову»,— заявил Залюбовский.