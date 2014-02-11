Для роспуска Рады нет оснований - Ставнийчук

Об этом в прямом эфире 5-го канала советник президента Украины Марина Ставнийчук, пишет Обозреватель.

"Я хотела бы, чтобы Президента Украины сегодня не втягивали в очень сложные неуправляемые процессы. Я бы хотела, чтобы Президент в конституционном процессе, в своих взаимоотношениях с парламентом выглядел как гарант Конституции, прав и свобод, как гарант суверенитета. Поэтому все его действия сейчас должны быть строго в рамках Конституции", - подчеркнула Ставнийчук.

Также она заявила, что сегодня в Украине как "никогда за 20 лет независимости так остро не стоял вопрос разрыва Украины".

"Сегодня все ответственные люди должны понимать, что поскольку стоит реальная угроза суверенитету и независимости Украины, необходимо очень ответственно подойти к решению насущных проблем, в частности, к конституционному процессу", - еще раз подчеркнула она.