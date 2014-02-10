В "Батькивщине" и УДАРе по-разному видят новую Конституцию - СМИ

В конце минувшей недели лидеры депутатских фракций обменялись своими предложениями к законопроекту об изменении Конституции. В ходе их подготовки выяснилось, что у фракций "Батькивщина" и УДАР не совпадает мнение по ряду значимых статей документа.

Читайте такжеВ УДАРе обещают подготовить идеальную редакцию КонституцииВ частности, по вопросу усиления полномочий парламента и правительства, а также формирования местных органов власти. В "Батькивщине" и УДАРе также по-разному смотрят на то, кто должен исполнять обязанности президента в случае его отставки.

В распоряжении "Ъ" оказалась сравнительная таблица поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, подготовленная фракциями "Батькивщина" и УДАР. Главные новшества документа касаются IV-XII разделов Конституции в части перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Читайте такжеУрок истории и математики от Тимошенко Напомним, в минувший четверг в Верховной раде была создана неформальная рабочая группа по подготовке совместного законопроекта по изменению Конституции. В оппозиции настаивают на возвращении основного закона в редакции 2004 года, который существенно ограничивает полномочия президента в пользу парламента и правительства.

Анализ документа показал, что мнения оппозиции по ряду статей разделились. В целом предложения фракции "Батькивщина" существенно расширяют полномочия Верховной рады, а фракции УДАР — правительства. "В Верховной раде на основании согласованных политических позиций формируется парламентская коалиция, в которую входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной рады (225 + 1.— ред)",— сказано в поправках к Конституции от фракции "Батькивщина". Именно коалицию предложено наделить правом подавать президенту предложения по кандидатуре премьер-министра и членов правительства.

В предложениях фракции УДАР отсутствует упоминание о парламентской коалиции, а кандидатуру премьера подает в Верховную раду президент "после консультаций с парламентскими фракциями". В свою очередь кандидат на должность премьера еще до голосования должен будет подать Раде состав своего Кабинета и программу деятельности правительства. Во фракции УДАР нашли способ, как избежать кризиса в случае отказа Верховной рады назначить кандидатуру премьера. Согласно проекту поправок к Конституции, если в Раде не хватило голосов, в течение трех дней "путем рейтингового голосования" свои кандидатуры подают депутатские фракции. В случае повторного отказа парламента кандидатуру премьера подает президент без консультаций с депутатами. "Вотум доверия в таком случае считается принятым, если за него проголосовало большинство народных депутатов, присутствующих на заседании (при условии присутствия в зале более 226 человек)",— сказано в предложениях фракции УДАР.

Во фракции УДАР предлагают изменить процедуру подачи законопроектов. "Право законодательной инициативы в Верховной раде принадлежит президенту, не менее чем 15 народным депутатам и Кабинету министров",— говорится в предложениях к ст. 93 основного закона. В действующей Конституции нет каких-либо ограничений на этот счет. "Сейчас народные депутаты гонятся за количеством законопроектов, вносят очень много технических законопроектов или документов, которые никогда не будут приняты. Эта норма повысит шансы на принятие законов еще на этапе регистрации",— заявил "Ъ" народный депутат Павел Розенко (УДАР).

Существенная часть поправок оппозиции касается V раздела Конституции — "Президент Украины". УДАР предлагает изъять из основного закона норму об обязательном проживании кандидата в президенты на территории Украины в течение десяти лет до дня выборов. "Президентом Украины может быть избран гражданин, который достиг 35 лет, имеет право голоса, пребывает в гражданстве Украины на протяжении последних десяти перед днем выборов лет и владеет государственным языком",— отмечают авторы поправок. Соратники Виталия Кличко отрицают, что эта норма написана специально под их лидера, которого, как опасаются в партии, могут не допустить к выборам из-за наличия вида на жительство в Германии. "Преданность государству не исчисляется в днях проживания в стране! Нынешняя норма дает повод для спекуляций, чтобы не допустить участия в выборах некоторых кандидатов",— отметил Павел Розенко.

В оппозиции также предлагают существенно упростить процедуру импичмента президента. Согласно поданным предложениям, отставку главы государства могут инициировать 150 депутатов ("Батькивщина") или 226 депутатов (УДАР). После этого в парламенте должна быть создана временная специальная комиссия. Решение об импичменте принимают 300 депутатов при наличии выводов Конституционного суда (предложение УДАРа) или временной специальной комиссии (предложение "Батькивщины").

Мнение о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае отставки или смерти, у авторов поправок разделились. В "Батькивщине" предлагают возложить обязанности главы государства на председателя Верховной рады. В УДАРе настаивают на сохранении действующей системы — когда обязанности президента исполняет премьер-министр. "Функции президента сейчас — это классическая исполнительная власть, следующий за ним по рангу — это премьер, тогда как спикер — это народный депутат, который ведет заседания",— отмечают в УДАРе. "Парламент избирает народ на прямых выборах, а правительство формируется коалицией — сама концепция изменений Конституции состоит в усилении функций Верховной рады",— сказал Владимир Бондаренко ("Батькивщина").

При этом в "Батькивщине" и УДАРе согласны с тем, что пост главы государства один и тот же человек не должен занимать более двух раз. В действующей Конституции нельзя быть президентом Украины "более двух раз подряд".

То, что в УДАРе выступают за усиление исполнительной ветви власти, подтверждается рядом поправок. Так, предлагается наделить правительство по представлению премьера правом назначать глав местных государственных администраций (изменения в ст. 116 Конституции). Как известно, по действующей Конституции руководителей администраций назначает президент. В то же время в "Батькивщине" предлагают вообще ликвидировать администрации, передав их полномочия исполкомам местных советов.

Во фракции "Батькивщина" назвали разногласия в поправках к Конституции незначительными. "Это все вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Сейчас все понимают, что Раде нужно принять акт о возвращении Конституции 2004 года и жить по несовершенному, но компромиссному документу",— сказал Владимир Бондаренко. В руководстве фракции УДАР опасаются, что союзники из "Батькивщины" отвергнут их поправки. "Если это произойдет, мы будем отстаивать наши предложения самостоятельно",— сказал один из соратников Виталия Кличко.

Работа над предложениями к законопроекту об изменении Конституции продолжится в понедельник и вторник. В среду документ, согласованный всеми фракциями, будет направлен в парламентский комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Ранее председатель Верховной рады Владимир Рыбак сообщил, что его принятие в первом чтении возможно на внеочередном заседании парламента. Однако, как выяснил Коммерсант, в Партии регионов не собираются выносить документ на рассмотрение в сессионном зале. Согласно плану работы над законопроектом, после согласования его планируется направить на экспертизу в Венецианскую комиссию. "Экспертиза займет не меньше полугода, это будет сделано, чтобы отложить дело в долгий ящик",— отметили во фракции УДАР.