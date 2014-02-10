В "УДАРе" обещают подготовить идеальную редакцию Конституции
Новая редакция Конституции от оппозиции будет предусматривать сбалансированную модель государственного правления, которая будет гарантировать соблюдение прав граждан, справедливый суд, профессиональный законодательный орган и исполнительную власть, которая будет работать в интересах граждан Украины.
Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от "УДАРа" Валерий Карпунцов.
Он отметил, что возвращение к Конституции 2004 года и совершенствование основного закона - два разных вопроса, но оба требуют решения.
По словам политика, подготовка новой редакции Конституции будет длиться несколько месяцев, вместе с тем, возвращение к основному закону 2004 года может состояться через несколько дней.
"ВР сейчас может 226 голосами отменить все законы, которые были приняты во исполнение незаконного решения Конституционного Суда. После этого у нас состоится быстрое возвращение к модели Конституции 2004 года. А дальше идет процесс ее совершенствования", - подчеркнул Карпунцов.
Он рассказал, что сейчас группа народных депутатов от "УДАРа" вместе с экспертами нарабатывает изменения в Конституцию, а дальше будет согласовывать общий текст с коллегами по оппозиции.
"Люди вышли на Майдан, потому что нет справедливости. Потому что у нас президент получил те полномочия, с которыми народ его не избирал", - подчеркнул Карпунцов.
По материалам Gazeta.ua