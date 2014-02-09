В оппозиции заявили, что Янукович опять собирался силой разогнать Майдан

Две недели тому назад у Президента Украины Виктора Януковича проходило совещание, где ставился вопрос о чрезвычайном положении и разгоне Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Народном вече на Майдане Незалежности заявил один из лидеров «Батькивщины» Александр Турчинов.

“На этом совещании один из генералов сказал: “Мы понимаем задание, но мы не убеждены, что выполним его”, - сказал Турчинов.

Кроме того, он призвал украинцев записываться в отряды самообороны, которая теперь распространяется на территории всей Украины.

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“Самооборона Майдана это гвардия, которой власть боится в первую очередь. И эта гвардия должна быть везде, чтобы защищать граждан Украины. Я обращаюсь к киевлянам, мы должны патрулировать все районы Киева. В каждом районе должен работать отряд самообороны. Это касается всех городов и всех районов нашей страны”, - сказал Турчинов.

Он призвал всех желающих записываться в отряды народной самообороны.

“Вновь актуален плакат, старый, но верный плакат - “Ты записался в самооборону?”, - сказал Турчинов.