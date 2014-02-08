Люди, которые называют себя киевлянами, хотят разобрать баррикады на Крещатике

Несколько сотен человек движется к баррикадам на Крещатике со стороны Бессарабки для того чтобы ее розобрать, сообщает Еспресо.ТV со ссылкой на Lb.ua.

Участники колонны - якобы "киевляне", которые хотят очистить город.

На Бессарабке собралось еще несколько тысяч человек. Ранее было заявлено, что сегодня на баррикаду придут "киевляне ", которые хотят убрать город, снести баррикады и очистить Крещатик.

Баррикаду готовы защищать несколько сотен бойцов самообороны Майдана.

Напомним, сегодня на Майдане планировали провести субботник.