Люди, которые называют себя киевлянами, хотят разобрать баррикады на Крещатике
12:38, 08 февраля 2014Политика
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Люди, которые называют себя киевлянами намерены разобрать баррикады на Крещатике.
Несколько сотен человек движется к баррикадам на Крещатике со стороны Бессарабки для того чтобы ее розобрать, сообщает Еспресо.ТV со ссылкой на Lb.ua.
Участники колонны - якобы "киевляне", которые хотят очистить город.
На Бессарабке собралось еще несколько тысяч человек. Ранее было заявлено, что сегодня на баррикаду придут "киевляне ", которые хотят убрать город, снести баррикады и очистить Крещатик.
Баррикаду готовы защищать несколько сотен бойцов самообороны Майдана.
Напомним, сегодня на Майдане планировали провести субботник.
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