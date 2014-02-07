В ЕС подготовили "20 тезисов после Вильнюса"

В документе, который цитирует Радио Свобода, отмечается необходимость сотрудничать с Киевом «в широком политическом спектре» и проводить политику в соответствии с развитием событий в Украине, где продолжается кризис, начавшийся после отказа Киева подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

При этом один из дипломатов сообщил, что вопрос о санкциях против украинских чиновников, ответственных за разгон демонстрантов, в повестку дня пока не внесен.

Документ называется «20 тезисов «Восточного партнерства» после Вильнюса» (саммита, состоявшегося в ноябре 2013 года).

Читайте такжеТуск: у Молдовы есть перспективы стать членом ЕСВ документе предлагается всем участникам, кроме подписания соглашений об ассоциации с ЕС, обсудить так называемый «Европейский пакет», в котором речь пойдет о свободе передвижения и виз, студенческих обменах, двусторонних программах и расширения участия в общественных программах ЕС.

В проекте также рекомендовано ускорить процесс подписания соглашений об ассоциации с Грузией и Молдовой и сделать это не позже августа 2014 года и подготовить координированный ответ в случае, если Россия начнет давить на эти страны.

Предлагается также продлить открытый диалог с Россией относительно интеграционных процессов в Европе, но в то же время подчеркнуть, что карательные меры в отношении членов «Восточного партнерства» являются неприемлемыми.

Читайте такжеГлава МИД Литвы назвал российское давление на Украину наукой, которую надо выучитьДокумент, который уже одобрили Великобритания и Германия обсудят министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник, 10 февраля.

В программе ЕС «Восточное партнерство» участвуют, кроме Украины, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова.