Украинские дипломаты выразили солидарность с участниками Майдана

"Мы, украинские дипломаты, в рамках акции "Не бойся! Ты украинец!", которая началась 3 февраля 2014 года, проявляя свое достоинство, честь и гражданскую позицию, выражаем солидарность с теми, кто на площадях по всей стране борется за лучшее будущее для Украины", - говорится в заявлении.

"Мы выступаем за мирное урегулирование существующего кризиса, за результативный переговорный процесс, правдивое информирование общества и против насилия и преследований", - написали дипломаты.

"Мы убеждены в правильности стратегического курса Украины на европейскую интеграцию, на внедрение общечеловеческих и демократических ценностей в нашем обществе и государстве", - сказано в заявлении.

"Мы хотим искренне гордиться своей Родиной, представляя ее за рубежом" - утверждают дипломаты.

В данный момент заявление подписало 25 человек.