В ПР предлагают рассмотреть вопрос Конституции "до 15 апреля"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил на брифинге.

По его словам, сегодня во время переговоров не было достигнуто никаких договоренностей, но все же «надежду терять нельзя».

Он надеется, что в конечном итоге будет найден вариант решения вопроса, в частности, и о внесении изменений в Конституцию Украины.

Читайте такжеКличко: Янукович заявил, что на принятие Конституции-2004 понадобится полгодаЕфремов назвал неприемлемыми предложение оппозиции об изменении Конституции путем голосования 226 народными депутатами за постановление парламента, которое отменяет решение Конституционного суда Украины от 2010 года. По его словам, это - не юридическое решение.

Он подчеркнул, что фракция ПР предлагает создать комиссию, которая рассмотрит варианты внесения изменений в Конституцию и которая в течение «максимум двух месяцев подготовит вариант Конституции и, максимум, до 15 апреля внесет его в сессионный зал для голосования».

Ефремов сказал, что оппозиция хочет изменений в Конституцию уже сейчас и это делается с тем, что «люди хотят просто получить власть, причем власть хотят получить незаконным путем, под давлением тех процессов, которые происходят на улице».