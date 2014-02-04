Кличко: Янукович заявил, что на принятие Конституции-2004 понадобится полгода

Президент Виктор Янукович отстраняется от конкретных действий по разрешению политического кризиса и через парламент заводит ее в тупик.

Об этом лидер ”УДАРа” Виталий Кличко заявил журналистам после встречи с Януковичем, сообщили УНИАН в пресс-службе партии

Кличко подчеркнул, что добился встречи с Президентом.

”Президент начал рассказывать, что на конституционные изменения понадобятся месяцы, а то и полгода. И все должно происходить в правовом поле”, - сказал лидер ”УДАРа”.

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В то же время, прибавил он, такого промежутка времени Украина просто не имеет, и этот вопрос нужно решать очень быстро.

”У нас есть все основания для того, чтобы принять политико-правовое решение и проголосовать Акт о возвращении к Конституции 2004 года. И это можно сделать быстро”, - сказал Кличко.

В то же время, заметил лидер ”УДАРа”, ни у Президента, ни у Партии регионов нет желания решать эту проблему.

”Президент не хочет этого и еще больше обостряет ситуацию. Это - безответственная позиция для главы государства. Потому что он такими действиями провоцирует людей на какие-то радикальные действия. А демократический мир - на санкции, о которых давно говорят”, - отметил Кличко.

Он заметил, что ”УДАР” именно из-за такой позиции власти и ее нечестности на переговорах настаивает на участии международных посредников высокого уровня для того, чтобы они видели как идут переговоры и фиксировали договоренности.

По словам лидера ”УДАРа”, промедление с разрешением кризиса будет только повышать напряжение в обществе. Он отметил, что от парламента очень многое зависит, насколько быстро будут сделаны шаги к урегулированию конфликта.