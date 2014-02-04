В ЕП заявляют, что члены семей нескольких украинских членов Кабмина и нардепов якобы имеют австрийские паспорта (исправлено)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом лидер фракции зеленых заявила на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европейского парламента.

Хармс подчеркнула, что «была шокирована, когда узнала, что столько людей получили европейские паспорта». «Мы нуждаемся в визовых ограничениях для этих людей и визовой либерализации для простого человека с улицы", - добавила Хармс.

"Есть многочисленные примеры нападений на журналистов, общественных активистов, сообщения о терроре, примеры чрезвычайного насилия против этих людей. Визовые ограничения для виновников этого - вот чего хотят от нас люди в Украине. Простые люди страдают от визовых ограничений, трудно получить визы, они к тому же дорогие", - сказала евродепутат и добавила: "А те, кто разворовал страну и привел к эскалации и насилия - эти люди имеют Шенгенские визы, или - как в случае Австрии - даже паспорта. И для них существует возможность бежать из страны и уехать в Австрию. Но эти люди ответственны за насилие».

Как уточняет «Радио Свобода», ссылаясь на слова Ребекки Хармс, якобы члены семей Сергея Арбузова, Андрея Клюева и Николая Азарова могут иметь паспорта граждан Австрии.

Первоначально сообщалось, что австрийские паспорта якобы имеют Азаров, Арбузов и Клюев. Неправильный вариант подал в Европарламенте переводчик на английский язык выступления евродепутата, которая говорила по-немецки.

«Об этом мы узнали от наших австрийских коллег. Они могут свободно выезжать за пределы страны, тогда как именно на них лежит ответственность за насилие в Украине», - рассказала евродепутат от Германии.

В свою очередь, информацию, озвученную Ребеккой Хармс, уже прокомментировал Николай Азаров, который на своей странице в Фейсбук назвал эту информацию «ложью».

«Я никогда ни в одно европейское государство не обращался с просьбой о предоставлении мне паспорта. Поэтому официально заявляю, что информация, которая сейчас распространяется обо мне в СМИ, является ложью!», - написал Николай Азаров.