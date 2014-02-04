Сегодня состоится открытие четвертой сессии ВР

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

В первый раздел повестки дня четвертой сессии включено 780 подготовленных к рассмотрению вопросов.

К рассмотрению на текущей пленарной неделе включены 86 вопросов, в частности, во вторник предлагается рассмотреть 32 вопроса, среди которых законопроект о численности Вооруженных Сил на 2014 год, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем, и еще 8 законопроектов ожидают рассмотрения в первом чтении, сообщает пресс-служба ВР.

Кроме вопроса о назначении внеочередных местных выборов, депутаты должны рассмотреть 20 проектов постановлений. В среду планируется рассмореть 10 вопросов, в четверг запланировано рассмотреть 38 вопросов, среди которых 8 касающихся ратификации, 17 проектов предлагается рассмотреть в первом и 9 - во втором чтении, планируется также выбрать и освободить от занимаемых должностей судей.