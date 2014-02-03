Мирошниченко: Силовой сценарий не рассматривается

Об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Президент, кстати, на нашей встрече (с фракцией ПР) сказал: "У нас есть все возможности силовым способом освободить помещение администраций и даже освободить Майдан". Но он сказал: "Я на это никогда не пойду, потому что это тоже наши граждане..."- поцитировал президента Виктора Януковича депутат.

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"Поэтому силовой сценарий не рассматривается", - отметил Мирошниченко.

"Мы много говорили на прошлой неделе, на позапрошлой о чрезвычайном положении. Не будет чрезвычайного положения", - подчеркнул он.

"Президент сказал, что если "здесь политики сейчас не сможем договориться, выйти на общее решение и его выполнять, то единственный демократический способ, как можно разрешить ситуацию - это досрочные выборы (изменение Конституции и досрочные выборы парламента и президента)", - заявил Мирошниченко.

"И он (Янукович) сказал: "И вы пойдете на выборы досрочные, и я пойду на выборы досрочные", - процитировал "регионал" Януковича.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за амнистию участников акций протеста авторства Юрия Мирошниченко. За проголосовали 232 депутата.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что документ был принят с нарушениями регламента и заявил, что Майдан не будет выполнять этот закон.

В то же время депутат Инна Богословская считает, что приняв провластный законопроект об амнистии участников акций протеста, "власть получила передышку, чтобы перегруппировать силы и выйти на силовой вариант.