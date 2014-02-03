МВД не подтверждает информацию о многочисленных исчезновениях людей за время Евромайдана

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в течение пяти последних дней работники подразделений уголовного розыска отследили сообщения в соцсетях и СМИ об исчезновении в центре Киева около 60 человек.

Читайте такжеМайдан разыскивает 36 пропавших активистов"Однако в органы внутренних дел поступило только 9 заявлений о розыске пропавших из этого списка. Пятеро из этих лиц уже разысканы", - отметили в МВД.

В то же время в УСО отметили, что одним из источников получения информации о розыске граждан, которые пропали без вести в столице в течение двух последних месяцев, является веб-страница, которую ведут волонтеры так называемого Евромайдана. По состоянию на 3 февраля активисты Евромайдана продолжали разыскивать 36 граждан.

В то же время в Департаменте уголовного розыска МВД Украины подчеркнули, что в милицию поступило только 9 официальных обращений о розыске лиц, пропавших без вести. На сегодняшний день местонахождение пяти граждан уже установлено. Розыск остальных продолжается.

Читайте такжеВ МВД уверяют, что разыскали почти всех без вести пропавших на МайданеМилиция отмечает, что взаимодействую с волонтерами Евромайдана в вопросе розыска граждан осложняет непредоставление ими дополнительной информации в отношении пропавших лиц, а также о тех гражданах, которые сообщили об их исчезновении. Получение информации о пропавших и ее проверку милиция осуществляет собственными силами в соответствии с действующим законодательством.

При этом в МВД отметили, что по состоянию на 14 января милиция разыскивала двух человек – 15-летнего подростка из Черкасской области и жителя Винницкой области, который ушел из дома еще в июне прошлого года. Подростка работники милиции нашли в монастыре в Черниговской области и вернули домой. Также в милиции выяснили, что одного человека, которого разыскивали волонтеры Евромайдана, вообще не существует в природе.