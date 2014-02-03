ЕС активизирует усилия для предоставления помощи Украине – пресс-секретарь Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Читайте такжеСША и ЕС готовят план финансовой помощи Украине - Эштон«Мы видим в этом две составляющие: политическую и экономическую. Относительно экономической ситуации, которая ухудшается, мы ищем варианты, что в этой ситуации можно сделать совместно с международными партнерами», - сказала она и отметила, что ЕС делает все возможное, чтобы помочь Украине улучшить экономическую ситуацию, о чем Эштон заявила накануне в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Косьянчич также заявила, что Евросоюз проводит работу с международным содружеством, финансовыми институтами, в частности с Международным валютным фондом, в поиске возможных путей предоставления Украине экономической помощи.

Читайте такжеЭштон призвала освободить незаконно арестованных активистов«Но это все связано с необходимостью проведения реформ экономики Украине», - отметила она.

Среди политических путей урегулювання ситуации в Украине пресс-секретарь Эштон назвала необходимость пересмотра Конституции и надлежащую подготовку к будущим выборам, которые должны быть свободными и честными.