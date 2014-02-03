Президент Польши: У Украины есть две недели, чтобы найти путь для решения кризиса

Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что украинской власти, оппозиции и участникам акций протестов необходимо найти путь разрешения политического кризиса в ближайшие две недели, потому что именно столько будет длиться ”политический перерыв” в противостоянии сторон.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, такое мнение глава Польского государства выразил сегодня в эфире Первой программы Польского радио.

”Сейчас, без сомнения, есть своеобразный ”политический перерыв”, связанный с принятием решений, которые отвернули Украину от пропасти, а именно - отставка правительства, аннулирование антидемократических законов, принятых парламентом, и принятие закона об амнистии”, - сказал Коморовский.

По словам Президента Польши, остается ряд нерешенных вопросов, среди которых - создание нового правительства.

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”Перерыв будет длиться, по-видимому, максимум две недели, и его нужно использовать - как желают все друзья Украины - для поиска внутреннего компромисса. Компромисс, однако, требует - и это нужно сказать прямым текстом - чтобы обе стороны предприняли шаг назад, потому что в противном случае это не будет компромиссом”, - отметил Коморовский.

Он в который раз заявил, что украинцам следует попробовать найти путь преодоления кризиса через диалог, и обратил внимание на то, что именно так происходили изменения в Польше в конце 80-х годов.

По словам Коморовского, на достижение компромисса имеют влияние все стороны конфликта - власть, оппозиция и демонстранты.

Коморовский также отметил роль украинских церквей, подчеркнув, что они способствовали возобновлению переговоров между властью и оппозицией, и это вдохновляет его оптимизмом.