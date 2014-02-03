В Черкассах суд освободил четырех активистов и взял под домашний арест

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, во время заседания прокурор просил суд изменить подозреваемым меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую - домашний арест.

Читайте такжеСуд смягчил меры пресечения еще шестерым задержанным на Грушевского Ходатайство прокурора было удовлетворено.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах вечером 23 января активисты пытались захватить здание Черкасской облгосадминистрации, однако им помешали правоохранители. Следственным отделом Сосновского РО в г. Черкассы УМВД в Черкасской области зарегистрированы уголовные производства, предусмотренные ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 (массовые беспорядки, захват государственных зданий) Уголовного кодекса Украины, по факту массовых беспорядков и блокирования 23 января админздания Черкасской ОГА. За штурм Дома советов милиция задержала и арестовала 48 активистов.

Читайте такжеЭштон призвала освободить незаконно арестованных активистов27 января ночью неизвестные лица предприняли вторую попытку захвата здания Черкасской ОГА. Перед этим на Соборную площадь приехали участники столичного Автомайдана. На защиту здания выбежали бойцы « Беркута », которые разогнали активистов Автомайдана и задержали 12 человек. Досудебное расследование продолжается.