Лидер "Спильной справы" Данилюк скрывается в Лондоне

Лидер Общественного движения «Спильна справа» Александр Данилюк выехал в Лондон, поскольку считает, что в Украине его должны были задержать.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook

«К сожалению, Майдан перестал быть безопасным местом. Контрреволюционная пятая колонна от торможения революции перешла к ее подавлению. Под прикрытием масок и отдельных оппозиционеров на Майдане появились представители режимоохранных органов. Вопрос моего задержания с последующим направлением в СИЗО или место для пыток должен был быть решен в течение нескольких часов. Не предупредив даже охрану, я переоделся, натянул балаклаву и покинул Крещатик», - написал он.

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По словам Данилюка, он несколько суток скрывался и затем ночью пешком перешел границу. «Сегодня наконец добрался в Лондон. Придется координировать из экзиля», - написал Данилюк.

Он отметил, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко доказала, что «сидеть благородно, но неэффективно». «Мы не собираемся сдаваться в плен, как бы это ни называлось. И те, кто считают, что избавились от меня, рано радуются. Очень скоро я вернусь назад», - пообещал Данилюк.