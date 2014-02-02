Эштон: ЕС глубоко обеспокоен ситуацией в Украине

Об этом она сообщила во время разговора в Мюнхене с дочерью Юлии Тимошенко Евгенией и заместителем председателя партии "Батькивщина", Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорием Немырей.

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"ЕС серьезно обеспокоен ситуацией в Украине. Обострение политического кризиса будет рассмотрено 10 февраля во время заседания Совета Министров иностранных дел ЕС в Брюсселе",- сказала Кэтрин Эштон, сообщает пресс-служба "Батькивщине".

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Она добавила, что страны-члены ЕС рассматривают все имеющиеся у них инструменты для мирного разрешения ситуации.