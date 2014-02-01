МИД РФ: Нужно избавляться от мышления "либо вы с нами, либо вы против нас"
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает контрпродуктивным постановку вопроса о якобы выборе Украиной между отношениями с Россией и со всем миром, от такого мышления прошлой эпохи нужно уйти.
"Сейчас нужно поменьше лозунгов, побольше заботы о результате тех усилий, которые предпринимает украинское руководство для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло. И когда (госсекретарь США) Джон Керри выступает и говорит, что Украина должна выбрать, с кем она — со всем миром или с одной страной, я от кого-кого, а от Керри с его опытом, рассудительностью подобной агитки не мог ожидать", — сказал Лавров в начале встречи со своим украинским коллегой Леонидом Кожарой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передают РИА Новости.
Лавров отметил, что нужно поддерживать отношения в рамках всего евроатлантического пространства. Россия является партнером и Украины, и Евросоюза.
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"Мы не хотим, чтобы были какие-то закулисные маневры, которые разыгрывают старую карту — либо вы с нами, либо вы против нас. Это мышление прошлой эпохи, от которого нужно уйти", — сказал российский министр.
Кроме того, по словам Лаврова, есть ощущение, что в Брюсселе растет понимание необходимости трехсторонних контактов России, Украины и Евросоюза.