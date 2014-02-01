Украинцы сражаются за демократическое будущее Европы - Госсекретарь США

Об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Радио Свобода.

По словам Керри, «нигде борьба за демократическое будущее Европы не является сегодня важнее, чем в Украине».

«Подавляющее большинство украинцев стремятся жить свободно в безопасной и процветающей стране. Они борются за право общаться с партнерами, которые помогут им реализовать их устремления», – отметил Керри.

«Соединенные Штаты и ЕС солидарны с народом Украины в этой борьбе. Россия и другие страны не должны смотреть на европейскую интеграцию своих соседей как на проигрышный вариант. Фактически уроки последних полсотни лет заключаются в том, что мы можем достичь намного большего, когда Соединенные Штаты, Россия и Европа совместно будут работать», – отметил госсекретарь США.

Джон Керри возглавляет делегацию Соединенных Штатов на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 31 января. В кулуарах конференции 1 февраля он планирует встретиться с лидерами украинской оппозиции Арсением Яценюком и Виталием Кличко.

Официальную делегацию Украины возглавляет и.о.министра иностранных дел Леонид Кожара.