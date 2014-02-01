Ющенко: оппозиция борется на Майдане за власть, а не за развитие страны

Они не контролируют Майдан и не могут удовлетворить требования протестующих в переговорах с властями. Об этом в интервьюCNN заявил президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, пишет ZN.UA.

“Я не думаю, что украинская политическая оппозиция Украины имеет контроль над всей ситуацией на Майдане”, – подчеркнул Ющенко, отвечая на вопрос корреспондента CNN.

Он подчеркнул, что оппозиция сейчас занимается “борьбой за власть” более активно, чем разработкой “стратегического курса государства”. Оппозиция не представила “всеобъемлющий пакт”, который устроил бы людей, уверен политик.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Ющенко введение санкций со стороны США против украинских властьимущих, он отметил, что “безусловно, это важный вопрос”. “Но я хочу сказать, что санкци недостаточны только по одной причине: если у нас нет общего контекста движения нашего сближения, если у нас нет общего плана урегулирования украинского вопроса”, – добавил экс-президент.

Он отметил, что Украина “избрала свой выбор – европейский”. “Украинская нация шлет такие месседжи: мы хотим в Европу, это наш дом, мы хотим вернуться обратно домой”, – сказал он.