В Днепропетровске суд изменил меры пресечения 8 арестованным активистам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР» со ссылкой на народного депутата от “УДАРа” Сергея Каплина.

Читайте такжеВ Кировограде суд отпустил арестованного преподавателя КГПУ им. ВинниченкоШестерым арестованным смягчили меру пресечения на домашний арест, двух отпустили под личное обязательство, поскольку они инвалиды II и III групп.

В частности, народный депутат Украины Андрей Павелко взял на поруки (личное обязательство) инвалида детства Владислава Каченюка, который был арестован по обвинению в штурме Днепропетровской облгосадминистрации 26 января.

«По просьбе друзей Владислава подал ходатайство в суд с готовностью взять его на поруки. Цинизм ситуации с его арестом в том, что парень с детства имеет инвалидность и у него есть физические ограничения. У его матери Маргариты также инвалидность. Именно таких заложников брала власть. Сейчас помогаем Владиславу с реабилитацией и будем пытаться помочь с работой», - сказал Павелко.

Читайте такжеСМИ: В Кировограде арестованы десять активистов (список)В Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области УНИАН сообщили, что в период с 26 по 30 января т.г. в Днепропетровской области задержано 43 подозреваемых за участие в массовых беспорядках. В частности в Днепропетровске – 37, Кривом Роге – 4, Желтых Водах – 2). По решению суда из них 26 человек арестовано: в Днепропетровске – 22, Кривом Роге – 4. В отношении двух задержанных в Днепропетровске применен домашний арест, 4 человека привлечены к административной ответственности. Относительно 2 задержанных мера пресечения рассматривается в суде Желтых Вод. Остальные отпущены домой под личное обязательство, сообщает ОСО.