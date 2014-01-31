Следователи пока не связывают убийства двух милиционеров в Киеве с Евромайданом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал.

Читайте такжеВ Киеве от огнестрельного ранения умер милиционер«Следователь пока не связывает с Евромайданом или с акциями протеста эти убийства. У нас есть убийства, мы их расследуем», - сказал он.

По словам Сакала, в обоих случаях использовалась неоднородное оружие, то есть в Голосеевском районе милиционер был убит двумя выстрелами в спину и голову из гладкоствольного оружия 16-го калибра, в Оболонском районе - из нарезного.

Читайте такжеВ Херсоне активисты подрезали трех милиционеров - МВДТакже Сакал отметил, что по обоих случаях еще нет результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы по углам выстрелов, причин смерти и пр., поскольку для ее проведения необходимо большое количество специалистов, которые представят свои выводы.