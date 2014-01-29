Вице-премьер РФ назвал условия продолжения финансовой поддержки Украины

"Если правительство Украины будет заинтересовано в кооперации с российской промышленностью, развитии наших экономических отношений и будет придерживаться целей структурных реформ, мы будем эту повестку поддерживать, такое правительство поддерживать будем, и никакие программы, которые ранее наметили, сворачивать не будем", — заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает РИА Новости.

На заседании российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины на треть — до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов. В декабре 2013 года Киев уже получил 3 миллиарда долларов от продажи России украинских евробондов.

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Шувалов отметил, что между Россией и Украиной не было конкретных договоренностей по тем структурным реформам, которые будет проводить Киев. "Чем отличаются требования МВФ от переговоров с российским правительством: Минфин настаивал, что должен быть определенный уровень инфляции, макроэкономические показатели должны быть, конечно же, стабильнее, чем в настоящий момент. В любом случае, вся наша поддержка должна свидетельствовать о том, что ситуация меняется к лучшему", — сказал он.

"Ее из одной точки в другую привести немедленно невозможно. Нам нужно было добиться того, что ситуация меняется к лучшему, становится стабильнее, и это позволяет создавать основы для наших интеграционных проектов в судостроении, ракетостроении, авиастроении, и все, что мы объявляли", — продолжил Шувалов.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он выразил уверенность, что Украина способна вернуть России первый транш финансовой поддержки в 3 миллиарда долларов. "Конечно, способна. Украина потенциально сильное, экономически развитое государство. У Украины огромный потенциал. Если бы они свою экономическую политику в последние 20 лет строили по-другому, она была бы совершенно в другом состоянии", — сказал первый вице-премьер.