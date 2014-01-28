ПАСЕ может приостановить полномочия Украины в Страсбурге в случае разгона митингов - СМИ

Об этом говорится в проекте резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине", которую ПАСЕ готовит рассмотреть 30 января по итогам срочных дебатов, передает ИТАР-ТАСС.

"Ассамблее следует рассмотреть возможность временного лишения украинской делегации права голоса на открытии второй части сессии ПАСЕ в апреле 2014 года в случае, если серьезные нарушения прав человека в стране продолжатся, власти примут решение подавить протесты на Майдане с помощью силы", - говорится в проекте.

В тексте, подготовленным комитетом ПАСЕ по мониторингу, также указывается, что "в свете эскалации насилия и нарушений европейских стандартов в области демократии и прав человека Украина не может продолжать жить по-старому".

"Ассамблея выражает сожаление в связи с тем, что Верховная Рада внесла свой вклад в эскалацию насилия принятием противоречивых антипротестных законов. Верховная Рада должна взять на себя полную ответственность за свои действия и использовать все доступные ей инструменты для оказания содействия достижению мирного урегулирования кризиса путем переговоров", - отмечается в проекте резолюции.

Одновременно ПАСЕ "выражает сожаление и обеспокоенность в связи с чрезмерным и непропорциональным применением насилия со стороны полицейских в отношении протестующих". По мнению Ассамблеи, "попытки властей силовыми методами разогнать протестующих Евромайдана лишь усугубили политический кризис и привели к активизации протестующих".

Право на свободу демонстрации и собрания должно быть соблюдено в полной мере, отмечают евродепутаты. "Таким образом, Ассамблея призывает власти воздержаться от любых попыток силовыми методами разогнать протестные акции и лагеря. В то же время она призывает полицию и протестующих воздержаться от любого насилия или любых действий, которые явно преследуют цель спровоцировать резкую ответную реакцию другой стороны", - отмечается в проекте документа.

Также выражается обеспокоенность "достоверными сообщениями о пытках и жестком обращении в отношении протестующих со стороны полиции и служб безопасности". "Подобное поведение, репортажи о котором были показаны на нескольких телевизионных каналах, является недопустимым, и виновных необходимо наказать по всей строгости закона. Такие действия не должны остаться безнаказанными", - отмечается в проекте.

Кроме того, согласно предварительным рекомендациям, КМСЕ (Комитету министров Совета Европы) может быть предложено рассмотреть возможность применения более строго мониторинга в отношении Украины, а также пересмотреть программу сотрудничества "с целью обеспечить должное рассмотрение причин политического кризиса".