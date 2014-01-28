Депутаты ПР получили из Беларуси SMS-ки с угрозами

Об этом сообщает "Белорусский партизан".

"Ты будешь гореть в аду, а во сне к тебе будут приходить те, кто геройчески погиб по преступному приказу твоего пахана, - сказно в смс-сообщении. - Твоя судьба - в твоих руках! Или будущее, или долгие годы тюрьмы", - сказано в сообщениях, которые отправили нардепам активисты молодежных организаций Беларуси.

Журналист "Белорусского партизана" пообщался с одним из участников акции - Тимофеем Дранчуком.

"Это сознательная позиция, это не гопническая позиция угроз, а попытка достучаться до сознания украинских провластных депутатов и напомнить им об интересах украинского народа", - сказал активист.

Отмечается, что список с номерами телефонов украинских депутатов они нашли в интернете.

Как рассказал Дранчук, некоторые депутаты отвечали им , они даже вступали в переписку и политические споры, но это не выходило за рамки приличия.

Как сообщает издание, на Евромайдане в Киеве находится много белорусов, а один из погибших 22 января активистов, Михал Жизневский, был белорусом.



