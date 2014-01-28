В центре Луганска убрали лавочки и урны, опасаясь возможных беспорядков

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» Михаил Кузьменко.

По его словам, коммунальщики убрали лавочки и урны в двух скверах города в целях безопасности горожан и сохранности коммунального имущества.

«Мы убрали лавочки и урны из сквера Героев ВОВ и на Театральной площади. Это сделано для того, чтобы их не сожгли, не украли и не использовали как оружие во время возможных беспорядков в городе», - заявил Кузьменко.

По словам директора, эта мера вынужденная и временная.

«Как только политическая ситуация в стране стабилизируется, мы вернем все на свои места. Может быть уже через неделю», - сказал коммунальщик.

Напомним, вчера Луганский городской голова Сергей Кравченко принял решение о создании специального штаба, цель которого – противодействовать любым проявлениям экстремизма. При этом штабе сформированы специальные добровольные дружины по двадцать человек из числа работников луганских предприятий. Все они (около тысячи человек) имеют отличительный знак – синюю ленту на предплечье. Дежурства ведутся круглосуточно, несмотря на низкую температуру.

В свою очередь начальник Луганской городской коммунальной аварийно-спасательной службы Александр Летун выразил надежду на мирное разрешение возможных конфликтных ситуаций, однако отметил, что Луганск готов к любому развитию событий.