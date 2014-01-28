После перерыва ВР рассмотрит законопроект об амнистии

13:20, 28 января 2014
Политика
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Сегодня после перерыва Верховная Рада рассмотрит законопроект об амнистии участников массовых акций протеста

Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть законопроект об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение проголосовали 396 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании народный депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов предложил парламентариям перед тем, как уйти на перерыв, включить в повестку дня работы ВР законопроект об амнистии.

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Также он предложил включить в повестку дня вопрос о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады по разработке изменений в Конституцию.

Рыбак поставил на голосование предложение о включении в повестку дня законопроекта об амнистии, которую поддержали депутаты.

Вместе с тем после голосования лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в своем выступлении отметил, что вопрос о создании ВСК также необходимо рассмотреть после перерыва в работе ВР в 16.00.

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