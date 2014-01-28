После перерыва ВР рассмотрит законопроект об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение проголосовали 396 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании народный депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов предложил парламентариям перед тем, как уйти на перерыв, включить в повестку дня работы ВР законопроект об амнистии.

Читайте такжеРада отменила большинство диктаторских законов 16 января

Также он предложил включить в повестку дня вопрос о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады по разработке изменений в Конституцию.

Рыбак поставил на голосование предложение о включении в повестку дня законопроекта об амнистии, которую поддержали депутаты.

Вместе с тем после голосования лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в своем выступлении отметил, что вопрос о создании ВСК также необходимо рассмотреть после перерыва в работе ВР в 16.00.