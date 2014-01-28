В Херсоне активисты подрезали трех милиционеров - МВД

Как отмечает пресс-служба МВД, нападение произошло вечером 27 января. Злоумышленников задержали.

По данным милиции, нападающие - "студенты одного из вузов Херсона".

"Как оказалось, все задержанные являются активными и радикально настроенными участниками акций протеста. Их действия квалифицированы как покушение на совершение умышленного убийства", - сообщили в МВД.

"Тем временем двое раненых сотрудников милиции находятся в реанимационном отделении больницы. Состояние обоих тяжелое. У одного милиционера - проникающее ранение в грудную клетку, другому врачи удалили селезенку. Третий милиционер получил ранение в колено и плечо, ему медицинская помощь оказана без госпитализации", - говорится в заявлении.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 ( преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Следователи устанавливают мотивы совершения преступления.