В Херсоне активисты подрезали трех милиционеров - МВД
Несколько молодых людей нанесли ножевые ранения трем работникам Управления уголовного розыска Херсонской милиции.
Как отмечает пресс-служба МВД, нападение произошло вечером 27 января. Злоумышленников задержали.
По данным милиции, нападающие - "студенты одного из вузов Херсона".
"Как оказалось, все задержанные являются активными и радикально настроенными участниками акций протеста. Их действия квалифицированы как покушение на совершение умышленного убийства", - сообщили в МВД.
"Тем временем двое раненых сотрудников милиции находятся в реанимационном отделении больницы. Состояние обоих тяжелое. У одного милиционера - проникающее ранение в грудную клетку, другому врачи удалили селезенку. Третий милиционер получил ранение в колено и плечо, ему медицинская помощь оказана без госпитализации", - говорится в заявлении.
Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 ( преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Следователи устанавливают мотивы совершения преступления.