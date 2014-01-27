Яценюк отказался возглавить правительство
23:17, 27 января 2014Политика
1 0
Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк отказался от предложения президента Виктора Януковича возглавить Кабмин.
Яценюк отказался от предложения президента Виктора Януковича возглавить Кабмин / Reuters
Об этом сообщила министр юстиции Елена Лукаш после окончания переговоров президента и оппозиции.
«Стороны договорились о включении в повестку дня вопроса об ответственности правительства. Арсений Яценюк возглавить Правительство Украины согласия не дал», - заявила Лукаш.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter