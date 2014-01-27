Яценюк отказался возглавить правительство

Об этом сообщила министр юстиции Елена Лукаш после окончания переговоров президента и оппозиции.

«Стороны договорились о включении в повестку дня вопроса об ответственности правительства. Арсений Яценюк возглавить Правительство Украины согласия не дал», - заявила Лукаш.