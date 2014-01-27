Кравчук рассказал, почему сейчас нельзя проводить досрочные выборы Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе для поиска путей выхода из политического кризиса, который проходит в Киеве.

"Нельзя рассматривать вопрос досрочных выборов Президента. Это не предусмотрено ни Конституцией, ни ситуацией. Хочу вам сказать, что любые выборы Президента - это война", - сказал он. "Представим себе, что с сегодняшнего дня 90 дней до выборов - это перевернется вся Украины", - сказал экс-Президент.

В то же время он высказался за отмену законов, принятых 16 января. При этом Кравчук назвал их сырыми («недолугими»). "Здесь можно назвать их по-разному, любой эпитет подойдет", - сказал он. Кравчук отметил, что в данных законах содержится много нарушений Конституции, прав и свобод людей.

"Кто голосовал, читали? Законы... И никто не может отрицать, что именно они привели к возмущению на Грушевского, до этого Грушевского не было - был Майдан... Поэтому давайте будем читать то, за что голосуем. Это страх Божий. Три закона переписаны с российских законов. Хотели пропеть, а гавкнули", - сказал Кравчук.

Также он подчеркнул важность диалога между властью и оппозицией для снятия напряжененности в обществе. Кравчук при этом выразил сожаление, что оппозиция не пришла на заседание круглого стола.