Кравчук рассказал, почему сейчас нельзя проводить досрочные выборы Президента
Бывший Президент Украины Леонид Кравчук считает, что проведение досрочных выборов Президента не предусмотрено ни Конституцией, ни ситуацией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе для поиска путей выхода из политического кризиса, который проходит в Киеве.
"Нельзя рассматривать вопрос досрочных выборов Президента. Это не предусмотрено ни Конституцией, ни ситуацией. Хочу вам сказать, что любые выборы Президента - это война", - сказал он. "Представим себе, что с сегодняшнего дня 90 дней до выборов - это перевернется вся Украины", - сказал экс-Президент.
В то же время он высказался за отмену законов, принятых 16 января. При этом Кравчук назвал их сырыми («недолугими»). "Здесь можно назвать их по-разному, любой эпитет подойдет", - сказал он. Кравчук отметил, что в данных законах содержится много нарушений Конституции, прав и свобод людей.
"Кто голосовал, читали? Законы... И никто не может отрицать, что именно они привели к возмущению на Грушевского, до этого Грушевского не было - был Майдан... Поэтому давайте будем читать то, за что голосуем. Это страх Божий. Три закона переписаны с российских законов. Хотели пропеть, а гавкнули", - сказал Кравчук.
Также он подчеркнул важность диалога между властью и оппозицией для снятия напряжененности в обществе. Кравчук при этом выразил сожаление, что оппозиция не пришла на заседание круглого стола.