В Харькове 1 февраля пройдет внеочередной слет ячеек ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении облорганизации ПР.

В заявлении отмечается, что "в связи с необходимостью обсуждения и выработки мер по прекращению политического кризиса", в Харькове 1 февраля будет проведен внеочередной всеукраинский слет первичных организаций ПР.

Регионалы обратились ко всем общественным организациям и общественным объединениям, которым небезразлична судьба станы, с призывом принять участие в слете.

Кроме того, совет харьковской областной организации Партии регионов заявляет о мобилизации членов партии и сторонников для принятия мер по защите конституционного строя.