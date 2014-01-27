В Харькове 1 февраля пройдет внеочередной слет ячеек ПР
16:46, 27 января 2014Политика
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В Харькове 1 февраля пройдет внеочередной всеукраинский слет первичных организаций Партии регионов.
Митинг Партии регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении облорганизации ПР.
В заявлении отмечается, что "в связи с необходимостью обсуждения и выработки мер по прекращению политического кризиса", в Харькове 1 февраля будет проведен внеочередной всеукраинский слет первичных организаций ПР.
Регионалы обратились ко всем общественным организациям и общественным объединениям, которым небезразлична судьба станы, с призывом принять участие в слете.
Кроме того, совет харьковской областной организации Партии регионов заявляет о мобилизации членов партии и сторонников для принятия мер по защите конституционного строя.
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