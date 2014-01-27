Милиция задержала руководителя запорожской "Свободы"

Информацию о задержании Подлобникова, который является одним из соорганизаторов запорожского Майдана, УНИАН официально подтвердили в ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Виталий Подлобников действительно задержан в рамках досудебного следствия по открытому 26 января следователем следственного управления ГУМВД Украины в Запорожской области производству. Сведения в ЕРДР внесены по ч.1 ст. 15, ч.1 ст.341 УК Украины – (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений)", - сообщили в милиции.

Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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Как сообщал УНИАН, 26 января на площади перед зданием Запорожской ОГА прошел митинг с участием более 3 тысяч человек, которые требовали люстрации центральной и местной власти. После сообщения губернатора, что свой пост он не покинет и из ПР не выйдет, участники акции протеста попытались проникнуть в здание ЗОДА. По словам митингующих, из здания им на головы полетели пакеты, которые взрывались, в ответ из толпы полетели камни в здание ЗОГА. Милиция оттеснила участников площади от здания ОГА и открыла производство по факту попытки захвата админздания. Вечером сотрудники милиции, за спинами которых, по словам участников Майдана, шли люди спортивного вида в штатском с палками, вытеснили людей с площади. По данным запорожских СМИ, многие, в том числе и журналисты, были при этом избиты и задержаны. Тех, кто смог убежать, силовики отлавливали во дворах.

Согласно данным милиции, в результате столкновений пострадало 12 человек, задержаны - 46.