На Майдане на каркасе елки повесился 55-летний мужчина - МВД

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

«Сегодня, 27 января, около 11.00 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в Доме профсоюзов повесился человек. Впоследствии выяснилось, что труп мужчины обнаружен на каркасе елки с внутренней стороны», - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений столичной милиции. На месте была установлена личность покойного, им оказался 55-летний житель Волынской области.

Читайте такжеОппозиция заявляет, что власть намерена «подбрасывать трупы

Сейчас милиция проводит ряд первоочередных следственных действий, устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия. По предварительным данным, на теле мужчины не выявлено видимых следов телесных повреждений.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит настоящую причину смерти гражданина.

Сотрудники милиции проводят по этому поводу дальнейшую проверку, направленную на установление причин и обстоятельств указанного происшествия.