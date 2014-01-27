Фюле сегодня вновь прибудет в Украину
13:59, 27 января 2014Политика
0 0
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня прилетит в Киев.
Фюле возвращается в Украину
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь еврокомиссара Петер Стано.
«Подчеркивая продолжение усилий относительно Украины и поиска пути выхода из кризиса, Фюле сегодня снова улетает в Киев», - проинформировал пресс-секретарь еврокомиссара.
Как сообщалось, Фюле на прошлой неделе посещал Киев, где встретился с Президентом Украины Виктором Януковичем, оппозиционными лидерами и представителями гражданского общества.
Также 30-31 января Киев планирует посетить Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter