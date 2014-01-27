Фюле сегодня вновь прибудет в Украину

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь еврокомиссара Петер Стано.

«Подчеркивая продолжение усилий относительно Украины и поиска пути выхода из кризиса, Фюле сегодня снова улетает в Киев», - проинформировал пресс-секретарь еврокомиссара.

Как сообщалось, Фюле на прошлой неделе посещал Киев, где встретился с Президентом Украины Виктором Януковичем, оппозиционными лидерами и представителями гражданского общества.

Также 30-31 января Киев планирует посетить Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.