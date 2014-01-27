В Запорожье около 50 участников Евромайдана «приглашены" в милицию

«Мы на официальном сайте ГУ МВД Украины в Запорожской области разместили официальную информацию о произошедшем сегодня: об открытии производства по факту покушения на захват Запорожской ОГА. К этому можно добавить только то, что около 50 наиболее активных участников противоправных действий приглашены в райотделы Запорожья для дачи объяснений», - заявил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области Александр Волкодав.

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Каким образом учасники запорожского Майдана «приглашены» в райотделы милиции ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области официально не сообщает.

Активисты запорожскогог Майдана, которых сегодня около 21.10 начали вытеснять и вытеснили с площади перед Запорожской ОГА сотрудники милиции, за спинами которых шли люди спортивного вида в гражданском, избивавшие тех, кто попал под руку, утверждают, что участников акции протеста задерживали и вывозили в РОВД г. Запорожья прямо с площади перед ОГА, а тех, кому удалось скрыться, сей час отлавливают по дворам в районе облгосадминистрации.