В Черкассы прибыли "титушки"-боевики - СМИ

Об этом сообщает региональная телерадиокомпания "ВИККА" со ссылкой на собственные источники.

По информации телерадиокомпании, команда прибыла по указанию вице-президента футбольного клуба "Динамо" Леонида Ашкенази.

"Это те же боевики, которые в свое время были замечены в конфликтах вокруг ряда облэнерго и воевали на стороне Григория Суркиса. Правда, как сообщает источник, о черкасской коммандировке "титушек" Григорий Суркис проинформирован не был", - отмечается в сообщении.

Леонид Ашкенази является родственником председателя Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб. В частности, дочь Ашкенази является женой сына Тулуба.