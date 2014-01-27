В Черкассы прибыли "титушки"-боевики - СМИ

02:17, 27 января 2014
Политика
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Черкассы прибыли несколько автобусов с "титушками", которые будут защищать помещение облгосадминистрации.

Люди на сходах облдержадміністрації в Черкасах, у четвер,23 січня 2014 р / УНІАН

Об этом сообщает региональная телерадиокомпания "ВИККА" со ссылкой на собственные источники.  

По информации телерадиокомпании, команда прибыла по указанию вице-президента футбольного клуба "Динамо" Леонида Ашкенази.

"Это те же боевики, которые в свое время были замечены в конфликтах вокруг ряда облэнерго и воевали на стороне Григория Суркиса. Правда, как сообщает источник, о черкасской коммандировке "титушек" Григорий Суркис проинформирован не был", - отмечается в сообщении.

Леонид Ашкенази является родственником председателя Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб. В частности, дочь Ашкенази является женой сына Тулуба.

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