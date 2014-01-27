Разведка Майдана в аэропортах Киева проверяет данные о прибытии российского спецназа - Парубий

Об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил народный депутат, комендант Майдана Андрей Парубий, передает корреспондент УНИАН.

«Мы послали туда нашу разведку. На данный момент еще нет подтверждения. Но мы эту информацию получили с достаточно достоверных источников. Однако пока наша проверка не подтвердила (приземление самолета - УНИАН). Мы продолжаем ожидать и находиться в Борисполе и Жулянах, чтобы зафиксировать момент их прибытия», - сказал Парубий.