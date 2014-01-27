Разведка Майдана в аэропортах Киева проверяет данные о прибытии российского спецназа - Парубий
01:55, 27 января 2014Политика
5 0
Разведка Майдана продолжает отслеживать ситуацию в международных аэропортах «Киев» (Жуляны ) и «Борисполь» на предмет приземления там самолета с российским спецназом.
Разведка Майдана в аэропортах Киева проверяет данные о прибытии российского спецназа / Reuters
Об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил народный депутат, комендант Майдана Андрей Парубий, передает корреспондент УНИАН.
«Мы послали туда нашу разведку. На данный момент еще нет подтверждения. Но мы эту информацию получили с достаточно достоверных источников. Однако пока наша проверка не подтвердила (приземление самолета - УНИАН). Мы продолжаем ожидать и находиться в Борисполе и Жулянах, чтобы зафиксировать момент их прибытия», - сказал Парубий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter